Promozione Campania, Girone C - L'Isola di Procida passa di misura sulla Puteolana 1909: è 2-1 al 90'

Vittoria per i biancorossi che respirano in graduatoria e salgono a quota cinque punti, domenica amara per la formazione granata

L'Isola di Procida si afferma nella gara del weekend contro la Puteolana 1909. Tre punti fondamentali per gli isolani che salgono in classifica e respirano dopo un inizio complicato. Si arresta il cammino dei granata che dovranno ripartire dal prossimo impegno con più determinazione. Il match va in archivio con il punteggio di 2-1. Biancorossi che riescono subito ad incanalare la partita sul giusto binario. Al 17' è il guizzo di Davide Ambrosino a regalare il vantaggio ai padroni di casa. Gli ospiti provano ad attaccare, ma passata la mezz'ora è ancora il team locale ad andare in rete con l'acuto di Lorenzo Costagliola abile nel farsi trovare pronto nel momento clou della sfida. Soltanto nella ripresa, la Puteolana riesce ad accorciare con Navarra al 70'. Tuttavia, il gol renderà la domenica agrodolce. I granata abbozzano alla reazione, ma non riescono a strappare punti all'Isola di Procida. Vittoria per i ragazzi di Lubrano, prima gioia nella competizione.