Promozione Campania, Girone C - Show e pareggio tra Isola di Procida e Lacco Ameno: è 2-2 al triplice fischio

Un programma fitto, un'agenda ricca di impegni. Il Girone C di Promozione Campania mette in evidenza il confronto tra Isola di Procida e Lacco Ameno. Una girandola di occasioni e di emozioni allo Stadio Mario Spinetti, tuttavia il triplice fischio non coincide con una vittoria. Le due formazioni, infatti, si dividono la posta in palio e guadagnano il primo punto che muove la classifica. Alle reti di Quirino e Costagliola per i biancorossi rispondono due azioni concretizzate dai rossoneri. Parità, equilibrio e grande stabilità: il risultato, d'altra parte, testimonia la prestazione di entrambe le compagini. Meccanismi difensivi che devono essere rivisti per il prosieguo della stagione, gli attacchi - già pimpanti - si dimostrano lucidi e cinici negli ultimi metri. Il punto odierno rimuove, almeno parzialmente, le sconfitte dell'esordio contro Oratorio Don Guanella Scampia e Sporting Club Ercolanese. Il prossimo appuntamento riserverà la sfida sul territorio flegreo con la Puteolana per il Lacco Ameno, l'Isola di Procida sarà attesa dal Rione Terra.