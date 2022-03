Promozione Campania/Girone C - L'Ercolanese non si ferma più: quattro timbri rifilati alla Vis Frattaminorese

Lo Stadio Raffaele Solaro è un fortino inespugnabile. L'Ercolanese di Carlo Ignudi si afferma nell'incontro odierno, battuta la Vis Frattaminorese con un netto poker. Striscia di successi che sale a tredici per i granata, l'ultima sfida a secco di hurrà coincide col match d'andata con i gialloblù (0-0, ndr). Primato rinforzato per i vesuviani che sono a un passo dalla vittoria del campionato, mentre la compagine Alessandro Del Prete non può arginare la forza degli avversari.

Ottima partenza per l'Ercolanese che, dopo cinque minuti di gioco, va vicina al vantaggio con Di Finizio che sfiora l'autogol. Il risultato si sblocca al 7' con bomber Mosca. Ioio affonda e pesca il centravanti nel cuore dell'area, finta di quest'ultimo che manda in tilt la difesa e pallone nel sacco. Al 13' nessuna azione degna di nota, ma un momento comunque importante. Il portiere Uliano raggiunge i 620 minuti di imbattibilità e batte il record di Giuseppe Capece. Il primo tempo si chiude anche col raddoppio locale. Vitale sbaglia al limite, Davide Di Micco serve Borrelli che trova il 2-0 col piatto. La ripresa rispecchia quanto accaduto nella frazione iniziale. Al 50' Giallaurito è fuori dai pali, Mosca tenta il tiro a giro e non il pallonetto da posizione defilata: l'estremo difensore indietreggia e salva con la mano sinistra. Al 61' i padroni di casa restano in dieci per l'espulsione di Caccia. Un episodio che non pesa perché Mosca si accentra in progressione, crea apprensione tra le maglie della Vis e sigla il tris a porta vuota. La doppietta non basta al goleador che serve l'assist a Tufano. Il capitano approfitta della disattenzione del subentrato poirtiere Stanzione e realizza il poker. Il prossimo turno, sul campo del San Francesco, potrebbe esserci la festa promozione dell'Ercolanese.

Il tabellino

S.C. Ercolanese: Uliano; Pezzella (36’ Rossi), Di Meo ‘01, Caccia, Carbonaro, Tufano (82’ Campese), Ioio (58’ Gargiulo), Borrelli Paolo, Mosca, Di Micco Davide (63’ Di Dato), Cefariello ‘02 (22’ Daniele Di Micco ‘03). A disposizione: Buonanno ‘02, Scarpato ‘04, Battilo ‘03, Campase, Borrelli Domenico. Allenatore: Carlo Ignudi

Vis Frattaminorese: Giallaurito (71’ Stanzione), Costanzo, Chianese, Di Finizio (82’ Russo ‘02), Crispino, Angelino (71’ Legnante), Capasso, Ciocia (78’ Moccia ‘03), Tinto ‘01, Vitale (46’ Medina ‘01), D’Errico ‘02. A disposizione: Maiello ‘03, Mozzillo ‘03. Allenatore: Alessandro Del Prete

Arbitro: Gabriele Rifatto (Napoli)

Assistenti: Mario Zuppa (Nola) - Andrea De Risi (Castellammare di Stabia)

Marcatori: 7’, 65’ Mosca, 40’ Borrelli, 73’ Tufano

Ammoniti: Carbonaro, Uliano (E), Chianese (RF)

Espulso: al 61’ Caccia (E)