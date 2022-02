Promozione Campania/Girone C - L'Ercolanese vince e si prende il primo posto: sconfitta all'inglese per l'Oratorio Don Guanella Scampia

Domenica da capolista. Cambia la vetta del Girone C di Promozione. Dopo il dominio del Quartograd, l'Ercolanese approfitta del passo falso degli avversari e strappa il primo posto. Operazione sorpasso andata a buon fine, i granata - spinti dal pubblico dello Stadio Raffaele Solaro - abbattono l'Oratorio Don Guanella Scampia.

Al primo affondo i vesuviano ottengono un rigore per fallo di mano di Grella su tiro di Paolo Borrelli. Dal dischetto si presenta Mosca che si fa neutralizzare da Monteleone. I padroni di casa restano in zona offensiva, mentre i guanelliani attendono il momento giusto per ripartire. Al 29' arriva il vantaggio dei locali. Capolavoro di Davide Di Micco che tiene il pallone col destro, si accentra e calcia a giro: superato Monteleone e risultato sbloccato. Nel finale di primo tempo, ancora un'opportunità sui piedi di Daniele Di Micco che trova la risposta del portire. Lo squillo d'apertura della ripresa è di Mosca con una conclusione sull'esterno della rete. Il bomber al 72’ trova il raddoppio con una gran botta dal limite dell'area che di insacca sotto l'incrocio: ventunesima rete in campionato. A tre minuti dalla fine Monteleone respinge il diagonale di Paolo Borrelli e al triplice fischio l'Ercolanese è capolista con 51 punti.

Il tabellino

S.C. Ercolanese: Uliano, Pezzella, Amoriello ‘03 (72’ Cefariello ‘02), Carbonaro, Caccia, Tufano, Di Micco Dan. ‘03, Borrelli P., Mosca (83’ Borrelli Domenico) Di Micco Davide (65’ Campese), Sannino (57’ Rossi). A disposizione: Buonanno ‘02, Di Dato, Battilo ‘03, Di Meo ‘01, Caracciolo ‘01. Allenatore: Carlo Ignudi

Oratorio Don Guanella Scampia: Monteleone, Pragiola ‘01 (60’ Salese ‘03), Rippa (72’ Pellecchia), Cenzano (70’ Sequino), Protano ‘03, Sabatino (70’ Del Prete ‘03) Chianese, Ramaglia (83’ Angiolillo), Mattera, Buonaiurio. A disposizione: Bruno ‘03, Piscopo ‘03, Napoli, Lettera. Allenatore: Fabio Esposito

Arbitro: Domenico Tropiano di Sala Consilina

Assistenti: Alessandro Baldo di Agropoli - Massimiliano Napolitano di Caserta

Marcatori: 29’ Davide Di Micco (E), 72’ Mosca (E)

Ammoniti: Paolo Borrelli (E), Grella, Del Prete (ODG)

Note: Al 10’ Monteleone (OGD) para un rigore a Mosca