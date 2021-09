Promozione Campania, Girone C - Lo Sporting Club Ercolanese concede il bis: la doppietta di Mosca abbatte la Puteolana 1909

Vittoria per i granata locali che si portano in vetta alla classifica del Girone C di Promozione Campania. Ospiti superati da uno straordinario Mosca

Uno dei match attesi per il Girone C di Promozione. Lo Sporting Club Ercolanese, dopo la vittoria all'esordio in trasferta col Lacco Ameno, ospita la Puteolana 1909, reduce dal successo sul rettangolo verde casalingo contro il San Francesco Soccer, allo Stadio Solaro. Bastano due reti, una per tempo, per regolare la pratica e regalare il bottino pieno a Ignudi.

Servono dieci giri di cronometro alla squadra locale per trovare il vantaggio con Mosca. L'attaccante, in gol per la seconda volta consecutiva dopo il gol all’esordio, approfitta di una manovra corale per battere l'estremo difensore. Traversone di Davide Di Micco, rimpallo che favorisce Borrelli: assist per il numero 9 e piattone depositato in rete. Al 17' Borrelli sfiora il raddoppio con un destro potente che si stampa sul legno. Sulla ribattuta, Mosca sbaglia il tap-in in maniera clamorosa. Gli ospiti si vedono in avanti al 35' con Tafuto. Il calciatore, servito a rimorchio, non trova lo specchio.

L'Ercolanese entra con lo stesso piglio in campo e cerca immediatamente il sigillo del 2-0. Al 52' Di Dato colpisce la seconda traversa e al 56' Daniele Di Micco costringe Creuso a una grande parata su una conclusione ad incrociare. Al 60' Tafuto atterra Davide Di Micco in area di rigore, per il direttore di gara Ganzerli è penalty. Dagli undici metri si presenta Mosca che non fallisce e sigla la doppietta personale. Tocca poi al subentrato Muro - rientrato sul manto erboso dopo l'infortunio - ad impegnare il portiere avversario. Nel finale, la Puteolana sbaglia dal dischetto con Capuano: respinge Uliano.

Tre punti all'Ercolanese che si prende la testa della classifica, passo falso per la formazione di Esposito.

Il tabellino

SC Ercolanese-Puteolana = 2-0

S.C. Ercolanese: Uliano, Matrone (‘03), Cefariello A., Caccia, Di Dato, Tufano, Di Micco Daniele 2003 (63’ Cefariello Francesco), Borrelli P. (95’ Palumbo), Mosca (74’ Ascione), Di Micco Davide (68’ Muro), Pezzella (63’ Rossi). A disposizione: Di Biase (‘02), Gargiulo, Vigorito (‘03), Rullo (‘02). Allenatore: Carlo Ignudi

Puteolana 1909: Creuso, Conte Michele (‘04), Buonfino, D’Isanto, Giamia (‘02), Tafuto, Napolitano 2003 (63’ D’Alterio 2004), Salvati 2002 (63’ Sanguineti 2004), Capuano, Navarra (46’ Cardone), Masullo (74’ Luongo 2004). A disposizione: Grasso (‘05), Conte Manuel (‘04), Frascogna (‘04), Esposito. Allenatore: Giovanni Esposito

Arbitro: Marco Ganzerli (Frattamaggiore)

Assistenti: Pepe (Nocera Inferiore) - Abate (Salerno)

Marcatori: 8’, 60’ rig. Mosca (E)

Ammoniti: Masullo, Capuano (P), Mosca (E)