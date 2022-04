Promozione Campania/Girone C - Show e festeggiamenti al Solaro: sei reti dell'Ercolanese all'Isola di Procida

Show, spettacolo e ancora divertimento. L'Ercolanese si impone anche nell'ultimo turno della regular season, riserva sei marcature all'Isola di Procida e festeggia davanti al pubblico amico una stagione incredibile. Sul piano sportivo è un risultato importante quello ottenuto al termine del lungo cammino: i granata possono godersi il salto di categoria e programmare il futuro con organizzazione. È la giornata della festa allo Stadio Raffaele Solaro, sugli spalti grande gioia: tante persone accompagnano il ritorno in Eccellenza dell’Ercolanese.

In campo non c’è la solita pressione visto che anche gli isolani hanno raggiunto l’obiettivo stagionale, ovvero la salvezza e la permanenza in Promozione. Fin dai primi minuti, i ragazzi di Carlo Ignudi dominano la partita. Sannino, Ioio, la traversa di Paolo Borrelli: sono tante le occasioni per i padroni di casa. Al 30’ Gamba atterra Ioio in area e il numero 7 granata si incarica del calcio di rigore: l’attaccante non sbaglia e segna il terzo gol in campionato. Ioio ci prova ancora al 37’ ma il tiro viene respinto: Paolo Borrelli è nelle vicinanze e con il tap-in raddoppia. Al 40' colpisce il palo su punizione. Nella ripresa bomber Mosca prende il posto di Ioio e il capocannoniere del Girone C si mette subito in evidenza con un diagonale. Passa un minuto e il tris si concretizza con la firma di Mosca. Dopo il palo e la traversa, Campese al 54’ colpisce l’incrocio. Ancora Mosca 76’ cala il poker. Gloria anche per il subentrato Domenico Borrelli: all’85’ realizza il rigore concesso. Nel finale, Davide Di Micco conclude in porta dopo una splendida azione per il 6-0 finale.

Il tabellino

S.C. Ercolanese: Uliano (40’ Buonanno ‘02), Gargiulo, Amoriello ‘03, Carbonaro, Di Dato, Tufano, Ioio (46’ Mosca), Borrelli Paolo, Campese (74’ Borrelli Domenico), Di Micco Daniele (52’ Di Micco Davide), Sannino (65’ Scarpato ‘04). A disposizione: Trambarulo ‘03, Di Meo ‘01, Cefariello ‘02, Battilo ‘03. Allenatore: Carlo Ignudi

Procida: Sbrizzi, Gamba Andrea ‘03(53' Scotto Di Pertotolo '05), Ambrosino ‘04, Piro, Vicidomini (55’ Aurelio 05), Paccone ‘04, Quirino ‘04, Gamba Marco ‘05, Costagliola Antonio (83’ Marangio ‘04), Pisano ‘03 (52' Migliaccio '03), Costagliola Lorenzo (83’ Meglio (‘04). A disposizione: Migliaccio ‘03, Scotto di Perrotolo ‘05, Vanzanella. Allenatore: Lubrano Lavadera Simone

Arbitro: Lionetti di Napoli

Marcatori: 31’ rig. Ioio, 37’ Borrelli Paolo, 48’ e 76’ Mosca, 85’ rig. Borrelli Domenico, 87’ Di Micco Davide

Ammoniti: Carbonaro, Ioio, Davide Di Micco (E), Gamba (IP)