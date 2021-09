Promozione Campania, Girone C - Città di Casoria-Montecalcio 2-2: ribaltoni e show, Coppeta sugli scudi

Debutto show allo Stadio Papa di Cardito, il Girone C di Promozione Campania si apre con un pareggio per Città di Casoria e Montecalcio. Un vantaggio iniziale, una rimonta e il pareggio finale. Sfida ricca di emozioni e di occasioni, alcune sprecate e altre concretizzate. I viola si presentano al match con l'infortunio di Laezza e la scelta di Coppeta come terminale offensivo. Una decisione che si rivela valida e che premia Iazzetta.

Bastano pochi giri di lancette e Muzzica, nel tentativo di saltare e dribblare un avversario, viene atterrato in area di rigore. Per il direttore di gara è calcio di rigore, dagli undici metri si presenta Coppeta che batte Buono e stappa il blocco. Gli ospiti non ci stanno e reagiscono, al 28' arriva il pari con la punizione di Di Matteo che carambola sulla difesa di casa e beffa Esposito. Tocca poi a Buono, dagli sviluppi di un corner al 31', per ribaltare il risultato con un destro preciso. Al 38' il portiere flegreo è abile a sventare una giocata di Belmonte e al 45' Leon viene anticipato dalla retroguardia: il Casoria chiude in zona offensiva, ma sotto nel punteggio.

Il copione della ripresa emula il primo tempo, Belmonte viene steso e Trapanese di Salerno assegna il secondo penalty. Ancora Coppeta dal dischetto realizza e firma il pareggio. I viola vanno a caccia della rete della vittoria, rischia sulle ripartenze del Montecalcio. Fondamentale Esposito sul calcio piazzato di Di Matteo e sulla successiva deviazione. L'intensità cala anche a causa della stanchezza, all'82' Duca ruba la sfera e si invola verso la porta: l'estremo difensore di Iazzetta si oppone di piede. Nemmeno l'inferiorità dei flegrei permette alla formazione di locale di cambiare il verdetto.

Pareggio spettacolo al Papa di Cardito. Il Città di Casoria deve rimandare l'hurrà, nel prossimo turno ci sarà la visita al Sant'Anastasia. Impegno tra le mura amiche per il Montecalcio contro il Quartograd.

Il tabellino

Casoria: Esposito, Capogrosso, Leon, Zobel (72' Crati), Rullo, Volpe, Troisi (82' Picardi), Muzzica (64' Cacace), Ranieri (46' Kamal), Coppeta, Belmonte. All.: Iazzetta

Montecalcio: Buono A., Buono D. (78' Perna), Zazzaro, Imbriaco, Lubrano G., Capuano, Agrillo (72' Scotti Covella), Trincone (66' D'Isanto), Di Matteo, Duca (88' Pisano), Lubrano M. All.: Faustinho

Arbitro: Trapanese di Salerno

Marcatori: 8' rig. Coppeta (C), 28' autorete (C), 31' Buono D. (M), 56' rig. Coppeta (C)

Ammoniti: Buono D. (M)

Espulsi: Lubrano G. (M)