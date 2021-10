Promozione Campania/Girone C - Primo hurrà per il Città di Casoria: Lacco Ameno battuto a domicilio

Un gol per tempo, di mezzo il momentaneo pareggio. Il Città di Casoria passa sul Lacco Ameno e consegue il primo successo in campionato. Una vittoria che permette ai viola di rialzarsi parzialmente in classifica e di condannare i rossoneri all'ultima piazza con soli due punti conquistati in sei partite disputate. Il primo affondo della partita è di Laezza che, pescato in area da Gaito, non arriva sulla sfera per pochi centimetri. La trasferta è rigenerante per i ragazzi di Borriello, gli ospiti sfondano con Laezza che segna in due occasioni: il direttore di gara annulla per posizione di offside. Al 18' lo scatenato Laezza recupera e rinnova l'asse con Gaito: l'impatto è perfetto e il vantaggio si materializza. La risposta degli isolani non si fa attendere e corrisponde al pareggio firmato da Iovene che entra in area dalla destra e batte Esposito. Il Lacco Ameno sfiora la rimonta ad avvio ripresa su una disattenzione del pacchetto arretrato del Casoria. I viola non si fanno intimorire, Kamal calcia a portiere battuto ma non trova la porta e Cerchia si fa respingere dal legno. In extremis, Laezza difende il pallone e concretizza l'incursione con il definitivo 1-2.

Il tabellino

Lacco Ameno: Petrone, Palomba, Capuano (97' Verde M.), Barile, Ragosta (52' Verde A.), Iacono (46' Monti), Boria, Seprano, Oratore (85' Trani), Iovene, Riccio. Allenatore: D'Ambra

Casoria: Esposito, Napoletano (81' Marotta), Leon, Casandrino, Rullo, Ronga (72' Rolanto - 95' Picardi), Diallo,Troisi, De Chiara (59' Kamal), Gaito (63' Cerchia), Laezza. Allenatore: Borriello

Arbitro: Rifatto di Napoli

Marcatori: 18' Gaito (C), 32' Iovene (L), 93' Laezza (C)

Ammoniti: Palomba, Schiano, Monti, Verde A. (L), Napoletano, Diallo, Troisi (C)