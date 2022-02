Promozione Campania/Girone C - Poker del Città di Casoria al Lacco Ameno. Pareggi per Terzigno-Procida e Virtus Afragola-Puteolana 1909

È andato in archivio il diciannovesimo turno del Girone C di Promozione. Il Città di Casoria ha schiantato il Lacco Ameno tra le mura amiche, pareggio pirotecnico tra Terzigno e Isola di Procida. Testa a testa tra Virtus Afragola e Puteolana 1909 terminato con la divisione della posta in palio.

Vittoria larga per la compagine viola che conquista tre punti importanti in chiave salvezza, abbattuti i rossoneri nello scontro diretto per la parte bassa della graduatoria. La doppietta di Nota, la marcatura di Coppeta e il sigillo di Laezza hanno regalato il successo al gruppo locale. Per gli isolani, invece, c'è la firma di Riccio sulla sfida: un gol che vale a poco e rende meno amara l'uscita odierna dei suoi. Lacco Ameno atteso dal test con la capolista Quartograd nel prossimo turno, il Città di Casoria sarà di scena sul campo della Puteolana 1909.

Pareggio pirotecnico allo Stadio Comunale di Ottaviano tra i rossoneri di mister Califano e i biancorossi. Al 15' D'Alesio sblocca il risultato in favore dei padroni di casa, gli ospiti crescono col passare dei minuti ma non riescono a pareggiare. Anzi è il Terzigno a raddoppiare ad avvio ripresa con Aversano. L'Isola di Procida non molla e prima accorcia con Costagliola al 60'. Dopo quattro giri di cronometro si concretizza altresì il pari con la firma di Piro. I ragazzi di Califano ospiteranno la Virtus Afragola nella prossima giornata, gli isolani accoglieranno il Sant'Anastasia.

Botta e risposta nell'incontro tra Virtus Afragola e Puteolana 1909. I giallazzurri vanno in rete con Bianco al 22', Cardone al 78' fissa l'1-1 per i flegrei. Un risultato che non accontenta nessuno, le due formazioni sono in una situazione di classifica complicata e sono chiamati alla reazione.