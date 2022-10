Promozione Campania/Girone C - Il Cimitile schianta lo Sporting Pietrelcina

Successo largo e netto del Cimitile che batte lo Sporting Pietrelcina nella sfida giocata questa domenica allo Stadio Comunale di Casamarciano. L'ottava giornata del Girone C di Promozione premia la formazione napoletana che strappa tre punti agli avversari e agguanta la terza posizione in graduatoria. La cronaca si apre col vantaggio dei granatieri al 25': ci pensa Di Benedetto a sbloccare la disputa. Passano cinque minuti e Del Sorbo firma il raddoppio. Nel finale di primo tempo, è Albertini a calare il tris e mettere in ghiaccio il risultato. Ad avvio ripresa, il Cimitile resta in proiezione offensiva e fissa il poker con Tirri al 61'. Soltanto nel finale, gli ospiti accorciano con D'Andrea a otto giri di lancette dal termine. Vittoria preziosa per i napoletani che si lanciano in graduatoria e programmano la trasferta sul campo dell'Abellinum in totale serenità.