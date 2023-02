Promozione Campania/Girone C - Vittorie casalinghe per Cimitile e San Vitaliano

Ventesima giornata del Girone C di Promozione, il Cimitile di mister Galluccio ritrova la vittoria in campionato. La partita contro il Ponte 98 si sblocca già poco prima della mezz’ora di gioco, Marotta conquista la sfera e viene messo giù da Sangiuolo: dal dischetto si presenta Gaetano che stappa la sfida. Il confronto resta equilibrato, soltanto nel finale arriva il raddoppio napoletano: ancora un rigore guadagnato da Marotta, dagli undici metri va Di Benedetto che fulmina Scarinzi. Successo all’inglese anche per il San Vitaliano che piega l’Abellinum Calcio: entrambe le reti segnate nella seconda frazione. Ad inizio ripresa, Papa serve Saggese che sigla il vantaggio. Il raddoppio vede protagonista nuovamente Papa, autore di un nuovo suggerimento, questa volta per La Marca: 2-0 e trionfo gialloblù.

I risultati

Cimitile-Ponte 98 2-0, Gaetano (C), Di Benedetto (C)

San Vitaliano-Abellinum Calcio 2-0, Saggese (SV), La Marca (SV)

Bellizzi Irpino-Ottaviano domenica 5 febbraio alle 15.00