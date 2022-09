Promozione Campania/Girone C - Il Cimitile e l'Ottaviano raccolgono un pari, bene il San Vitaliano in trasferta

Terza giornata del Girone C di Promozione, gli anticipi del sabato riservano le uscite per le tre napoletane. Il Cimitile ospita il Montesarchio, l'Ottaviano accoglie il Castelpoto mentre il San Vitaliano è di scena sul rettangolo verde del Città di Avellino.

Non sorride la formazione di mister Galluccio che viene rallentata dai sanniti. Soltanto un pareggio matura al termine dei novanta minuti di gioco. La partenza dei granatieri, nonostante lo spavento iniziale, è importante. Al tredicesimo giro di lancette, Di Benedetto sfrutta l'assistenza di Tirri e insacca col mancino per il vantaggio locale. Soltanto alla mezz'ora, gli ospiti trovano l'1-1 con Nazzaro che deposita nel sacco sguarnito in seguito ad una giocata di Di Blasio. Il Cimitile preme per il nuovo vantaggio nella ripresa, ma Di Meo e compagni non approfittano delle occasioni che si sviluppano. I napoletani rischiano anche di perdere la sfida, provvidenziale l'intervento di Albertini su Piccolo. Nel finale, i ragazzi di Galluccio ci provano ancora ma il risultato non cambia.

Non riesce a conquistare i tre punti l'Ottaviano che viene fermato dal Castelpoto. Sono i giallorossi a sbloccare la disputa del match del Comunale con Petrone alla mezz'ora di gioco. La replica dei vesuviani si fa attendere, ma si concretizza: solo nel finale Lucignano riesce ad agguantare l'1-1 e regalare almeno una lunghezza alla sua brigata. Esulta invece il San Vitaliano che firma un poker pirotecnico contro il Città di Avellino. Gialloblù avanti con Di Pietro che mette a segno due gol nella frazione iniziale. Nella ripresa, gli ospiti arrotondano il punteggio con Ciccarelli e Nota. A dieci dal termine, i padroni di casa accorciano con Dello Russo e all'85' riducono ancora l'ampio svantaggio col rigore trasformato da D’Aniello: è 2-4 per i partenopei al triplice fischio.