Promozione Campania/Girone C - Il Cimitile stende la Forza e Coraggio: 3-1 allo Sporting Club

Uno Sporting Club vestito a festa per la fondamentale gara del playoff tra Cimitile e Forza e Coraggio. La squadra di mister Galluccio non tradisce le attese e conquista la vittoria interna che permette di avanzare nel tabellone. Un successo importante per i granatieri che sfruttano il possesso per colpire gli avversari. Attorno al quarto d’ora, Di Meo premia l’inserimento di Raiola: quest’ultimo controlla e con il sinistro ad incrociare buca Napolitano. L’undici napoletano riesce anche a raddoppiare con Di Benedetto, ma la bandierina dell’assistente si alza e il direttore di gara annulla per fuorigioco. La compagine ospite non ci sta a passare da comparsa e ristabilisce l’equilibrio nel punteggio con Schettino che capitalizza il suggerimento di De Rosa poco dopo la mezz’ora. Il Cimitile non si fa sorprendere dal gol subito e, nel finale di frazione, realizza la seconda marcatura di giornata con Tirri che finalizza un passaggio da parte di Del Sorbo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La formazione giallorossa va a caccia di un nuovo guizzo, ma ad avvio ripresa i granatieri siglano il tris con Barbarello, abile a concretizzare un lancio di Tirri: l’incornata vale il 3-1. Totale gestione per i locali che non concedono nulla e vanno anche vicini al poker nelle battute conclusive.

Il tabellino

Cimitile: Genovese, Del Sorbo, Barbarella, Bove, Sena, Tirri (64’ Marulli), Raiola, Gaetano (86’ Marotta), Di Benedetto (74’ Diabaka), Di Meo (71’ Ricchiuti), Alfieri (85’ Albertini). Allenatore: Galluccio

Forza e Coraggio: Napolitano, D’Avino (59’ Pace), Tanchyn, Carpentieri (81’ Di Pietro), Conteh, Cossentino, De Rosa, Amabile, Schettino, Picozzi, De Ieso (85’ Controlla 85). Allenatore: Rafdi

Arbitro: Christian De Angelis di Nocera Inferiore

Marcatori: 15’ Raiola (C), 33’ Schettino (FC), 44’ Tirri (C), 55’ Barbarello (C)

Ammoniti: Tirri (C), Conteh, Cossentino, De Ieso, Tanchyn (FC)