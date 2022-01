Promozione Campania/Girone C - Il Sant'Anastasia abbatte il Casoria a Brusciano

La risalita in classifica e il sapore del playoff ad un passo da una parte. L'ennesimo crollo e un risultato negativo dall'altra. Il nuovo anno solare di Città di Casoria e Sant'Anastasia si è aperto in maniera contrapposta. Allo Stadio Comunale di Brusciano, i vesuviani si sono affermati sui viola con un netto 0-3. Un successo importante per le ambizioni di alta classifica dei biancoblù, una sconfitta che alimenta una situazione non tranquilla per i padroni di casa.

Avvio propositivo per il Casoria con Coppeta che calcia a lato, gli ospiti replicano con la doppia e ghiotta occasione da angolo. Prima Pollio salva su Nucci, poi Sacco non trova il bersaglio. Partita complicata ed equilibrata. Gli ospiti attaccanto e sfiorano il gol con Borrelli al quarto d'ora: la conclusione è larga. Tocca successivamente a Falco con un tiro che si stampa sulla traversa. Ancora Pollio è protagonista poco dopo su Arenella e Sacco, al 34' Caiazzo dialoga con Nucci e scarica alle spalle dell'estremo difensore. La risposta dei viola è un colpo di testa di Sene debole e facile preda di Loffredo. Ad avvio ripresa, una punizione di Falco dalla destra genera l’autorete del raddoppio. Ultimo tocco di Pollio e 0-2 a referto. Sangne appena entrato rischia di accorciare le distanze con una splendida iniziativa personale. I biancoblù in controllo, chiudono la gara sul solito asse Falco-Nucci: il nueve scatta sulla linea del fuorigioco e trafigge Pollio in uscita.

Il tabellino

Casoria (4-3-3): Pollio; Gaudino, Sene, Sarr, Napoletano; Diallo, Esposito V., Criscuolo (56’ Chianese); Nota (83’ Pappacena), Coppeta (45’ Sangne), Vergara. A disposizione: Visone, De Rosa, Amico, Tarsia, Pelliccia. Allenatore: Mele

Sant'Anastasia (3-4-2-1): Loffredo; Sacco (91’ Schiavone), Noviello, Cretella; Caiazzo (86’ Carotenuto), Arenella, D'Agostino, Dell'Acqua (87’ Oratino); Falco, Borrelli (75’ Romano); Nucci (93’ Serrao). A disposizione: Serracino, Palermo, Cesarano. Allenatore: La Manna

Arbitro: Francesco Lionetti di Napoli

Marcatori: 34' Caiazzo, 48' aut. Pollio, 74' Nucci

Ammoniti: Criscuolo (C), D'Agostino (S)