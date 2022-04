Promozione Campania/Girone C - Rione Terra, vittoria a tavolino col Casoria. I flegrei riscrivono la storia e sognano l'Eccellenza

Una domenica che ha il sapore della storia, aggiornati gli almanacchi in casa Rione Terra. I flegrei, impegnati sul campo del Casoria nell'ultimo turno del Girone C di Promozione, non affrontano la sfida e si assicurano i tre punti in palio. Un successo ottenuto a tavolino per gli azzurri che si assicurano l'intera posta dopo il forfait della formazione casalinga: 0-3 per i ragazzi di Gennaro Monaco che sognano l'Eccellenza. Proprio così perché il Quartograd spreca clamorosamente l'occasione di far saltare gli spareggi pareggiando tra le mura amiche contro l'Oratorio Don Guanella Scampia. Una partita che ha visto il Rione Terra spettatore interessato: le speranze dell'ambiente sono state premiata, la striscia di cinque hurrà consecutivi negli ultimi cinque incontri di campionato ha consentito l'accesso ai playoff. Un traguardo storico per Carandente e compagni che accorciano sulla seconda della classe: il salto di categoria non è più utopia. Adesso la testa andrà alla sfida con i guanelliani di Fabio Esposito, altra compagine protagonista nel raggruppamento.