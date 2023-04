Promozione Campania/Girone C - Tris per il Cimitile, Ottaviano convincente in trasferta

Il ventottesimo turno del campionato di Promozione vede il Cimitile imporsi nel Girone C: superato il Bellizzi Irpino. Di Meo apre le marcature, Vitale pareggia su punizione. I granatieri, nonostante l’inferiorità numerica per sessanta minuti, riescono a vincere. Dopo l’espulsione di Gaetano, prova d’orgoglio per i ragazzi di Galluccio che raddoppiano con Diabaka e fissano il risultato sul 3-1 grazie all’autogol generato da una cavalcata di Raiola. L’Ottaviano supera la Forza e Coraggio, reduce dall’impegno in Coppa Campania: Sheriff e Carotenuto decidono la partita, padroni di casa in gol con Saginario.

I risultati

Cimitile-Bellizzi Irpino 3-1, Di Meo (C), Vitale (BI), Diabaka (C), aut. (C)

Forza e Coraggio-Ottaviano 1-2, Saginario (FC), Sheriff (O), Carotenuto (O)

Baiano-San Vitaliano domenica 2 aprile ore 16.00