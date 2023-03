Promozione Campania/Girone C - Successo di misura del Cimitile, esulta l'Ottaviano. San Vitaliano travolto

Venticinquesima giornata del Girone C di Promozione, al Cimitile basta la marcatura di Del Sorbo ad inizio ripresa per sbancare lo Stadio Pugliese: i granatieri battono il Gesualdo e consolidano ulteriormente la seconda posizione in classifica. San Vitaliano demolito in trasferta, la Polisportiva Bisaccese domina: Dettler apre le marcature, poi i padroni di casa dilagano nella ripresa. In gol Lattarulo, Colicchio due volte e Cassano. Per i gialloblù è di Di Pietro il gol della bandiera. Manita dell’Ottaviano al Montesarchio.

I risultati

Ottaviano-Montesarchio 5-1

Gesualdo-Cimitile 0-1

Polisportiva Bisaccese-San Vitaliano 5-1