Promozione Campania/Girone C - Pareggi per Cimitile e Ottaviano, crolla il San Vitaliano

La ventitreesima giornata del Girone C di Promozione va in archivio, il Cimitile in trasferta non riesce a strappare la posta in palio allo Sporting Pietrelcina. Non bastano gli eurogol di Raiola e Tirri. Manita dell’Apice al San Vitaliano. La doppietta di Castaldi e le reti di Zerillo, Nardone e De Mari decidono la partita. Per i gialloblù, La Marca e Del Giudice in gol. Termina con un pareggio la sfida tra Ottaviano e Savignanese: 2-2.

I risultati

Sporting Pietrelcina-Cimitile 2-2

Ottaviano-Savignanese 2-2

Apice-San Vitaliano 5-2