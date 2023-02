Promozione Campania/Girone C - Il San Vitaliano va in vantaggio, l'Ottaviano recupera: 1-1. Domani in campo il Cimitile

Un pareggio nello scontro diretto tra San Vitaliano e Ottaviano: la gara valida per la ventiduesima giornata del Girone C di Promozione va in archivio sul punteggio di 1-1. Ospiti subito pungenti con Anzalone su calcio piazzato, rispondono La Marca e Del Prete per i padroni di casa. Al 28’ lo stesso La Marca è lesto ad avventarsi su una punizione e a trafiggere Longobardi. Ad avvio ripresa, al 57’, Sheriff anticipa la difesa e fissa il pareggio. I rossoblù premono alla ricerca della vittoria, ma i gialloblù si difendono con ordine e il risultato non cambia più. Domani il Cimitile ospiterà il Città di Avellino tra le mura amiche.

I risultati

San Vitaliano-Ottaviano 1-1, La Marca (SV), Sheriff (O)

Cimitile-Città di Avellino domenica 19 febbraio ore 15.00