Promozione Campania/Girone B - Il Terzigno s'impone sulla Virtus Vesuvio Ottaviano

Il derby vesuviano allo Stadio Comunale di Ottaviano premia il Terzigno: la Virtus Vesuvio esce sconfitta dal confronto casalingo con la brigata rossonera. La gara, valevole per l'ottava giornata del Girone B del campionato di Promozione, si apre con una palla inattiva di Pelliccio al quarto d'ora: traiettoria alta sulla traversa. Al 20', sul ribaltamento di fronte, la palla carambola tra i piedi di Bianco sugli sviluppi di una rimessa: il numero 9 insacca la rete del vantaggio. Al 24' Paradiso prova la soluzione a giro dalla distanza, il pallone scheggia il palo e finisce sul fondo. La reazione locale arriva sul capovolgimento con una giocata di Pelliccio che serve Rubino: la difesa ospite si oppone. Al 32' c'è il pareggio delle Foxes: azione accademica dei rossoblè con Sepe che dal limite dell’area pesca il jolly. Al 38' Langella ci prova dalla distanza, ma la conclusione è larga. Nella ripresa parte meglio il Terzigno, al 47' manovra in velocità dei rossoneri: bravo Capasso a deviare in angolo, evitando il gol. Al 51' gli ospiti tornano in vantaggio: palla per Napolitano che si accentra in area e batte Shevchenko. Poco gioco nella seconda frazione di gara: la Virtus Vesuvio Ottaviano non punge, il Terzigno gestisce. Nei minuti di recupero, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Rubino anticipa tutti, ma Piccolo compie il miracolo e salva il risultato. Finisce 1-2 al Comunale.

Il tabellino

Virtus Vesuvio Ottaviano: Shevchenko ‘04; Avino ‘05, Capasso (48’ Bellofiore [64’ Grasso ‘03]), Rubino, Pelliccio, D’Avino (72’ Trombetta), Ilardi (67’ Cardenio), Sepe (67’ Autorino ‘04), Langella, Nunziata, Ambrosio F. A disposizione: Rastiello, Gargiulo ‘05, Miranda ‘05, Malinconico ‘03 Allenatore: Sabato Peluso

AC Terzigno 1964: Piccolo; Nunziata, Carrella, Paradiso (74’ Egidio ‘04), Dattilo, Romano, La Marca A. ‘03, D’Alesio, Bianco (78’ La Marca G. ‘05), Napolitano, Prisco ‘04. A disposizione: De Caro; Franzese ‘03, Falco, Stanziano ‘03, Buono ‘04, Ranieri ‘05, Borriello ‘04. Allenatore: Antonino Amarante

Arbitro: Enzo Mario De Micco di Caserta

Marcatori: 20’ Bianco (T); 32’ Sepe (VVO); 51’ Napolitano (T)

Ammoniti: Ilardi (VVO); Prisco (T); Sepe (VVO); Pelliccio (VVO); Egidio (T); Peluso (VVO) non in campo; La Marca G. (T)

Espulsi: Bellofiore (VVO) non dal campo