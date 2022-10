Promozione Campania/Girone B - Santa Maria la Carità, vittoria e fuga: rimontata la Virtus Vesuvio Ottaviano

La capolista non si ferma e tenta la prima fuga in classifica. Il Santa Maria la Carità fa sei su sei, vince sul campo della Virtus Vesuvio Ottaviano e alimenta il sogno del salto di categoria. Al Comunale, nella sfida valevole per il sesto turno del Girone B di Promozione, la partita è avvincente e ricca di spunti.

Partono forti gli ospiti anche al 6' vanno vicinissimo al vantaggio, la conclusione di Ruocco sbatte sul palo. Immediata la risposta dei padroni di casa, al 15' azione che parte dai piedi di Gargiulo per Nunziata che cerca e trova la profondità prima di far partire un cross perfetto per l'accorrente Gargiulo che insacca la rete dell'1-0. Al 29' è Farriciello a provare la conclusione dalla distanza, ma senza impensierire l'estremo difensore ottavianese. Al 34' Pelliccio va in profondità, crossa per Balzano, ma Marasco è bravo a togliere letteralmente il pallone dalla testa dell'attaccante. Al 40' arriva il pareggio del Santa Maria la Carità con Ruocco che è bravo ad anticipare il portiere ottavianese in uscita e di testa, a deviare, il pallone in rete per l'1-1.

Al 62' azione d'attacco degli ospiti. Cardenio atterra in area Talia, per il direttore di gara è calcio di rigore: sul dischetto si presenta Blasio, ma Shevchenko è abile ad allungarsi e deviare sul palo, negando la rete del vantaggio agli ospiti. Al 67' azione foxes, palla per Ambrosio F. che cerca la conclusione a giro sul palo lontano, con la sfera che finisce di poco al lato. Al 75' è il Santa Maria a trovare la rete del vantaggio. Azione confusa in area rossoblè con D'Oriano che trova la deviazione vincente e sigla la rete dell'1-2. Nei minuti finale la Virtus Vesuvio Ottaviano ci prova, prima con Nunziata, poi nei minuti di recupero con Trombetta, ma i ragazzi di Durazzo tengono bene il campo e portano a casa i tre punti.

Il tabellino

Virtus Vesuvio Ottaviano: Shevchenko ‘04; Colombo (32’ Avino), Capasso, Bellofiore, Pelliccio, D’Avino (85’ Miranda ‘05), Cardenio, Ilardi (78’ Trombetta), Gargiulo ‘05 (71’ Malinconico ‘03), Balzano (64’ Ambrosio F), Nunziata. A disposizione: Casillo; Grasso ‘03, Ambrosio A. ‘04, Autorino ‘04. Allenatore: Sabato Peluso

Santa Maria la Carità: Inserra; D’Oriano, Blasio, Gargiulo, Vollero ‘03 (56’ De Simone N), Marasco (67’ Cioffi), Farriciello, Talia (86’ Russo), Ruocco ‘03, De Caro ‘04, Apuzzo. A disposizione: De Simone C. ‘05; Ferrara, Fortunato ‘03, Acanfora ‘04, Lombardo, Fagà ‘04. Allenatore: Giovanni Durazzo

Arbitro: Giovanni Petrone di Avellino

Marcatori: 15’ Gargiulo (VVO); 40’ Ruocco (SM); 75’ D’Oriano (SM)

Ammoniti: Bellofiore (VVO); Blasio (SM); Colombo (VVO); Ilardi (VVO); Pelliccio (VVO); Inserra (SM); Farriciello (SM)