Promozione Campania/Girone B - Pari tra Virtus Vesuvio Ottaviano e Quartograd: Nunziata risponde a Manco

Prima giornata del campionato di Promozione, nel Girone B spicca l'incontro tra Virtus Vesuvio Ottaviano e Quartograd. Allo Stadio Comunale va in scena la partita del debutto nel torneo per le due formazioni, guidate da Peluso e Parente. La cronaca si apre con una prima fase di studio. Al 15’ la squadra di casa si affaccia dalle parti di D’Angelo con un tiro dalla distanza di Pelliccio che lambisce il palo alla sinistra dell’estremo difensore partenopeo. Al 19’ arriva la risposta degli ospiti con una conclusione dal limite dell’area di Manco, che finisce sul fondo. Al 42’ imprecisione difensiva delle foxes ottavianesi: ad approfittarne è Manco che deposita il pallone alle spalle di Rastiello e porta in vantaggio i flegrei. Nella ripresa, i vesuviani accelerano e guadagnano campo, Nunziata ci prova in diverse occasioni ma trova sempre pronto l’estremo difensore ospite D’Angelo. All’82’ la svolta del match. Langella viene atterrato in area, per il direttore di gara è calcio di rigore: dal dischetto Nunziata non sbaglia ed insacca l’1-1. I locali prendono coraggio nei minuti di recupero, il solito Nunziata su calcio di punizione pennella un pallonetto che sbatte sulla traversa. Sulla ribattuta c’è Rubino in area che, mal posizionato, spara alto. Non succede più nulla, si chiude così la partita del Comunale.

Il tabellino

Virtus Vesuvio Ottaviano: Rastiello; Colombo (49’ Avino), Capasso, Rubino, Pelliccio, D’Avino (65’ Sepe), Gargiulo ‘05 (48’ Autorino ‘04), La Marca (80’ Cardenio), Langella, Malinconico ‘03 (48’ Nunziata), Ambrosio F. A disposizione: Shevchenko ‘04; Trombetta, Ambrosio A. ‘04, Amato, Nunziata, Avino ‘05. Allenatore: Peluso

Quartograd: D’Angelo, Bruno (87’ Iazzetta), D’Ausilio A., Di Falco ‘03, Angieri, Di Fraia (72’ Mangiapia), Lazzaro (65’ D’Ausilio G.), Shassah, Brancaccio (56’ Duca), Manco, Vespero ‘05. A disposizione: Broscritto, Rinforzi, Giaquinto ‘05, Fabbricini ‘03, Palumbo ‘03. Allenatore: Parente

Arbitro: Antonio Rotondo di Castellammare di Stabia

Marcatori: 42’ Manco (Q); 82’ Nunziata (VVO)

Ammoniti: Rubino (VVO), Lazzaro (Q), Angieri (Q), Autorino (VVO), Bruno (Q); Nunziata (VVO), Shassah (Q), D’Ausilio A. (Q)