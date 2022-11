Promozione Campania/Girone B - Il Terzigno segna due volte, il Sant'Anastasia rimonta e trova il pari

Quattro gol per un pareggio nella sfida valevole per la nona giornata del Girone B di Promozione. Terzigno e Sant'Anastasia non vanno oltre la divisione del bottino, la sfida allo Stadio Comunale di Striano termina 2-2. Avvio arrembante dei rossoneri che, in tredici giri di cronometro, passa due volte. Prima sugli sviluppi di un calcio d'angolo: Nunziata stacca, la difesa respinge, ma Napolitano è il più lesto di tutti a ribadire in rete. Poi, una manovra corale libera al tiro D'Alesio che al volo batte Allocca. Poco dopo i biancoblù si rimettono in partita. Cozzolino viene atterrato da Nunziata, calcio di rigore: dal dischetto Orefice spiazza Piccolo e accorcia le distanze. Nel finale dei 45' ci provano su punizione Carrella da una parte e Orefice dall'altra senza colpire. La ripresa si apre col tentativo di Caliendo, pallone fuori. Al 59' tiro mancino su punizione di Carrella, Allocca c'è. Al 68' i padroni di casa hanno l’occasione per segnare ma La Marca si defila dopo aver superato Allocca in uscita e non trova la porta. Al 79' gli ospiti impattano il pari: Romano innesca Borrelli che supera Bianco: inutile il tocco del portiere, è 2-2. Nel recupero le iniziative di Ramaglia e di Germoglio non trovano fortuna.

Il tabellino

Terzigno (4-3-3): Piccolo A., Nunziata, Dattilo, Romano S., Carrella; D'Alesio, Paradiso, Egidio (23' Prisco); La Marca A. (81’ Ranieri), Bianco, Napolitano (50' Tramonto). A disposizione: De Caro V., Borriello, Falco, Franzese, La Marca G., Stanziano. Allenatore: Amarante

Sant'Anastasia (4-3-3): Allocca; Vertola (57' Visone), Zoppino (65' Schiavone), Giannino, Caliendo; Carotenuto (71' Germoglio), Orefice, Aprea; Borrelli, Ramaglia, Cozzolino (62' Romano). A disposizione: Brodella, Oratino, Palermo, Esposito A., Coppola. Allenatore: Di Costanzo

Arbitro: Domenico Carbone di Sapri

Marcatori: 4’ Napolitano (T), 13’ D’Alesio (T), 19’ rig. Orefice (S), 79’ Borrelli (S)

Ammoniti: Carrella, D’Alesio, Piccolo (T); Orefice, Carotenuto (S)