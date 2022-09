Promozione Campania/Girone B - Il Frattamaggiore è corsaro, passo falso del Terzigno: Pirone e Scognamiglio gonfiano la rete

Un solo posticipo per chiudere la terza giornata del Girone B di Promozione. Allo Stadio Comunale di Ottaviano il Terzigno aspetta il Frattamaggiore. Entrambe le squadre hanno iniziato la stagione in maniera altalenante: appena tre punti conquistati dai rossoneri, più in difficoltà è la compagine nerostellata che va a caccia di un bottino pesante in trasferta.

Pronti via e gli ospiti si affacciano in avanti con un colpo di testa di Ronga che sfiora la traversa. Dopo una fase di stabilità, al 16' Pirone recupera il pallone e serve Scognamiglio: il numero 11 non impatta bene col sinistro e manda sul fondo. Al 23' colpo di testa di La Marca per i padroni di casa, l'estremo difensore bianconero osserva il pallone uscire. L'equilibrio prende la scena, sono poche le emozioni nella parte finale del primo tempo. Da segnalare un tentativo di testa di Maturo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la sfera si alza e si spegne fuori alla destra del portiere. Si chiude così la frazione iniziale ad Ottaviano.

Più avvicente è il secondo tempo. Al 53' doppia clamorosa occasione per Scognamiglio: il portiere e l'imprecisione non permettono all'attaccante di timbrare. Attorno all'ora di gioco si sblocca la contesa al Comunale: destro a giro chirurgico di Pirone e pallone che si insacca alla sinistra di Piccolo. Al 65' i rossoneri restano in dieci per l'espulsione di Basile, autore di un fallo a gamba tesa su Pirone. Le squadre cercano di cambiare qualcosa e pescano dalla panchina. Sono i nerostellati a sfiorare il raddoppio. Fallo in area su Scognamiglio, l'arbitro assegna la massima punizione. Sul punto di battuta va colui che si è conquistato il penalty: Piccolo si distende e respinge.

Nel finale c'è da menzionare un'ottima opportunità per i locali, lo stacco di La Marca termina di poco alto sulla traversa. Al 93' Scognamiglio fissa lo 0-2 con un piatto che buca il guardiano di casa. Va in archivio così il testa a testa di Ottaviano, il Frattamaggiore batte il Terzigno e sale a quota quattro punti in graduatoria.