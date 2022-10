Promozione Campania/Girone B - Sospeso il match tra Isola di Procida e Oratorio Don Guanella Scampia: il motivo

La quinta giornata di campionato per Isola di Procida e Oratorio Don Guanella Scampia dura soltanto un tempo. Allo Stadio Mario Spinetti, la sfida è stata sospesa al termine dei primi quarantacinque giri di lancette. Nel corso della frazione iniziale, i biancorossi hanno chiuso in vantaggio: la rete di Minauda ha mandato le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0. Le due formazioni, però, non hanno fatto più rientro sul rettangolo verde isolano: uno sfortunato infortunio rimediato dal signor Dario Di Nola di Castellammare di Stabia non ha consentito il regolare svolgimento del secondo tempo. In attesa di comunicazioni da parte del Comitato Regionale, la prosecuzione è stata posticipata.