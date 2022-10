Promozione Campania/Girone B - Il Santa Maria la Carità non si ferma più: tre reti al Quartograd e vetta consolidata

Quinta giornata del Girone B di Promozione, in una cornice di pubblico importante allo Stadio Comunale va in scena il confronto tra Santa Maria la Carità e Quartograd. La partita si apre con una grande occasione per i padroni di casa. Talia dalla destra serve Farriciello che aspetta troppo e non conclude davanti al portiere. Al 20' proteste per un probabile tocco di braccio su un tiro da fuori sugli sviluppi di una punizione. Al 25' la traversa nega la gioia a Formisano, protagonista di un tiro dai sedici metri. Al 28' ancora Formisano si porta in zona avanzata e sblocca il risultato. Gli ospiti vanno in tilt e Blasio ne approfitta per siglare il raddoppio. Al 41' espulsione per Formisano, il direttore di gara sventola direttamente il rosso. Il tris porta la firma di Talia, autore di una perla da punizione. Nel corso del secondo tempo, mister Durazzo muove qualche pedina per sopperire all'inferiorità. Al 48' Talia semina il panico sulla sinistra, il portiere para in presa bassa. Al 53' spauracchio per Inserra, soltanto al 78' il Quartograd accorcia ma non basta: al triplice fischio esulta il Santa Maria la Carità che consolida il primato e tenta la prima mini-fuga.

Queste le dichiarazioni di mister Durazzo al termine della partita: "È un segnale di maturità, mi aspettavo questa prestazione. Ci siamo mantenuti sempre compatti, abbiamo giocato contro una squadra organizzata. Abbiamo approcciato bene alla gara e palleggiato molto bene, non sono mancate le occasioni sprecate. L'espulsione di Formisano è ingiusta, c'è stato una discussione col difensore ed è stato punito solo lui. Con l'inferiorità numerica è cambiata la partita, ma abbiamo dimostrato compattezza, lucidità e senso di sofferenza. Dove può migliorare la squadra e se mi aspettavo quest'inizio della squadra? Possiamo sempre migliorare, abbiamo grandi margini di crescita: non ci sono limiti al miglioramento. Alleno affinché la mia squadra possa esprimersi sempre bene e vincere. Siamo abbastanza equilibrati, stiamo dando il meglio di noi. Mi aspettavo un avvio del genere, conosco il valore dei miei calciatori e sono consapevole delle qualità della squadra".