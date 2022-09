Promozione Campania/Girone B - Santa Maria la Carità, Cercola e Viribus esultano: ecco i risultati degli anticipi

Sabato pomeriggio dedicato agli anticipi della prima giornata del campionato di Promozione. Oltre al pari nel match Virtus Vesuvio Ottaviano-Quartograd e alle vittorie di Barano e Sant'Anastasia, rispettivamente contro Oratorio Don Guanella Scampia e San Vito Positano, si sono giocate altre tre partite. L'Isola di Procida ha accolto la Viribus, il Cercola ha fatto visita al San Sebastiano e il Santa Maria la Carità ha ospitato il Frattamaggiore.

Il campionato degli isolani inizia con una sconfitta. Allo Stadio Spinetti, i biancorossi sono stati battuti dai vesuviani. Ospiti che sono passati in vantaggio col protagonista di giornata, Marotta, autore di una doppietta. Il calciatore rossoblù è andato in rete al quarto d'ora di gioco e ha timbrato il raddoppio al 75'. I locali hanno accorciato nel recupero col sigillo di Gadaleta, ma non sono mai andati vicini al pari. Anzi, la Viribus può rammaricarsi per un rigore sbagliato nel finale.

Nel dopo partita grande soddisfazione per la vittoria ottenuta all'esordio in campionato. Ecco le dichiarazioni di mister Pezzella: "Era importante partire bene per trovare morale e dare una soddisfazione ai nostri tifosi. In questi giorni un grave lutto ha colpito un ragazzo del gruppo ma ieri nella rifinitura hanno voluto farci sentire lo stesso il loro sostegno. Ci stringiamo al dolore del nostro tifoso e vogliamo dedicargli questa vittoria. Abbiamo ancora tanta strada da fare ma iniziare con i 3 punti contro una squadra che ha lottato fino alla fine ci dà fiducia e serenità per crescere partita dopo partita".

Vittoria all'esordio anche per il Santa Maria la Carità che ha piegato il Frattamaggiore. Blasio ha sbloccato su calcio di rigore per i padroni di casa, Ronga ha trovato il pareggio nelle battute conclusive della frazione iniziale. Nel secondo tempo, ancora Blasio ha lasciato la sua firma sul confronto. Così i bianconeri sui canali ufficiali: "Oggi abbiamo avuto conferma di quello che già sapevamo. Sarà un campionato duro e al 100% la nostra squadra ha le potenzialità per essere protagonista. Massima fiducia e massima serenità per il fantastico percorso oggi intrapreso. L’amaro in bocca purtroppo c’è. Nel momento in cui subisci due goal con due calci di rigori discutibili, il secondo davvero inventato, è inevitabile. In ogni caso non ci abbattiamo perché sappiamo perfettamente dove dobbiamo arrivare e cosa fare. Infine, un ringraziamento al nutrito gruppo di tifosi che sugli spalti non ci hanno mai lasciati soli".

Successo esterno per il Cercola che ha steso il San Sebastiano a domicilio: gli ospiti si lanciano in classifica, mentre i vesuviani devono arrendersi agli avversari.