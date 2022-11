Promozione Campania/Girone B - Il Santa Maria la Carità è inarrestabile: Barano spazzato via al Comunale

Fermare la capolista? Compito impossibile. Il Santa Maria la Carità infila l'ottava vittoria in campionato, il nono risultato utile consecutivo: battuto il Barano allo Stadio Comunale con una prova di forza impressionante. Tris netto e senza repliche rifilato dalla compagine rossazzurra alla brigata bianconera. La cronaca si apre con una conclusione di bomber Farriciello dopo un rimpallo: il tentativo dell'attaccante è neutralizzato dall'estremo difensore. Al 7' punizione alta di Talia. Soltanto a metà frazione si sblocca il risultato con Blasio che si incarica della battuta di un calcio di rigore e deposita nel sacco per il vantaggio di casa. Alla mezz'ora reagisce la formazione bianconera con una punizione dalla destra: Inserra smanaccia e si rifugia in angolo. Sul ribaltamento di fronte, azione dei ragazzi di Durazzo che si trasforma in raddoppio: scarico per Talia e bolide dal limite che vale il 2-0. Al 40' Blasio pennella per Farriciello, la rovesciata è alta. Nel recupero, Talia ha la chance del tris ma il gol è rimandato al secondo tempo. Nella ripresa, Farriciello è ancora l'uomo più pericoloso. Nonostante il doppio vantaggio, il Santa Maria la Carità resta in proiezione offensiva di nuovo con Talia. Al 65' ripartenza fulminea del Barano: Trani serve D'Antonio che non trova la porta. Nelle battute conclusive, Blasio pesca l'incrocio dai venti metri e timbra il 3-0 definitivo.

Il tabellino

Santa Maria la Carità: Inserra, Russo, Gargiulo, D’Oriano, De Caro, Blasio, Apuzzo, Vollero, Formisano, Talia, Farriciello. A disposizione: De Simone C, Avitabile, Somma, Iovino, Fortunato, Cioffi, Lombardo, Marasco, De Simone. Allenatore: Durazzo

Barano: Castaldi, Di Iorio, De Luise, Di Sapia, Trani, Lubrano, Sorrentino, Formisano, Invernini, Cantelli, Mattera. A disposizione: Re, De Luca, D’Antonio, Conte, Trani, Sorbo, Di Iorio. Allenatore: Mennella

Arbitro: Claudio Mele di Avellino

Marcatori: 23' Blasio (SMC), 36' Talia (SMC), 84' Blasio (SMC)