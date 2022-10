Promozione Campania/Girone B - Il Sant'Anastasia schianta il Barano

Largo successo del Sant'Anastasia che vince alllo Stadio Agostino De Cicco contro il Barano in uno dei posticipi di giornata. La cronaca si apre con Coppola che raccoglie una conclusione di Bracale ma non riesce a colpire da due passi: Castaldi c'è. Gli isolani rispondono con una doppia occasione D'Antonio-Invernini: Allocca risponde presente. La contesa è equilibrata, i padroni di casa fanno la gara con gli ospiti che ripartono affidandosi alla velocità degli uomini offensivi. Nel finale dei primi 45', i locali sfiorano la rete con Carotenuto e Vertola, senza successo. Al rientro in campo, Invernini firma il vantaggio del Barano con un destro in area che fulmina Allocca. Lo Stasia però reagisce subito e cinque minuti dopo Coppola viene messo giù da De Luise: capitan Orefice dal dischetto è glaciale. I bianconeri pungono all'ora di gioco con Invernini: gran parata di Allocca. Le distanze si perdono, le squadre attaccano da una parte e dall'altra. Castaldi chiude sul neo-entrato Borrelli per due volte. Al 67', sugli sviluppi di un angolo di Orefice, Cozzolino puntuale sul secondo palo sigla il sorpasso. Nel finale, De Simone lascia i suoi in dieci e Giannino fissa il tris.

Il tabellino

Sant'Anastasia (4-3-3): Allocca; Vertola, Aprea, Zoppino, Giannino; Carotenuto, Orefice (C) (73' Caiazzo), Bracale (87' Visone); Coppola (90' Schiavone), Ramaglia (57' Borrelli), Cozzolino (87' Germoglio). A disposizione: Brodella, Esposito A., Romano, Serra. Allenatore: Di Costanzo

Barano (4-2-3-1): Castaldi (90' Re); Di Iorio A., Trani M. (C), De Simone, De Luise; Saurino, Conte (57' Mattera); D'Antonio, Trani L., Sorrentino (56' Di Meglio); Invernini. A disposizione: Formisano, Cantelli, Di Iorio S., Fiorentino. Allenatore: Mennella

Arbitro: Umberto La Rocca di Battipaglia

Marcatori: Invernini 46' (B), Orefice (r) 50' (S), 68' Cozzolino (S), Giannino 84' (S).

Ammoniti: Carotenuto, Bracale, Borrelli, Caiazzo (S); Saurino, Conte (B)

Espulso: De Simone 81'