Promozione Campania/Girone B - Pari spettacolo tra Sant'Anastasia e Agerola: 2-2

Pirotecnico pareggio nella sfida, valida per l'ottava giornata del Girone B di Promozione, tra Sant'Anastasia e Agerola. Avvio shock per i padroni di casa, Marino - ben servito in verticale - supera Brodella con un pallonetto firmando il vantaggio ospite. Passa un quarto d'ora e il numero 9 colpisce ancora per il raddoppio ospite. I biancoblù cercano di reagire con Ramaglia, ma il suo colpo di testa termina a lato. Ripresa maggiormente aperta, con l'Agerola che cerca di chiudere la pratica e lo Stasia intenzionato a riportare l'equilibrio. Borrelli apre per Orefice che mette in moto Carotenuto: quest'ultimo accorcia le distanze con un bolide dai venticinque metri. Poco dopo è lo stesso Carotenuto a crossare in area, sul secondo palo Cozzolino viene atterrato: calcio di rigore che il bomber ex Lecce e Chievo trasforma. Nel finale, Romano sfiora il tris, sul versante opposto Vertola salva il risultato sulla linea. Al triplice fischio è 2-2.

Il tabellino

Sant'Anastasia: Brodella, Vertona, Giannino (78' Schiavone), Carotenuto (68' Visone), Esposito A. (45' Caliendo), Aprea, Cozzolino G. (84' Coppola), Bracale, Ramaglia (51' Romano), Orefice, Borrelli. A disposizione: Allocca, Oratino, Germoglio, Caiazzo. Allenatore: Di Costanzo

Agerola: Liccardo, Imperato (71' Fusco), Porzio (93' Izzo), Cestaro (86' Esposito G.), Di Gregorio, D'Amora, War, Di Capua, Marino, Amoroso (75' Pelagione), Carolei. A disposizione: Lo Schiavo, Cozzolino F., Ambrosino, Ciz, Somma. Allenatore: Nardo

Arbitro: Claudio Mele di Avellino

Marcatori: Marino (A), Marino (A), Carotenuto (S), rig. Cozzolino G. (S)

Ammoniti: Orefice, Vertola, Visone, Bracale, Cozzolino G. (S); Amoroso, War, Porzio, Fusco (A)