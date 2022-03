Promozione Campania/Girone B - Il San Vitaliano dilaga: 4-0 al Real San Martino

Un successo dilagante tra le mura amiche che permette al San Vitaliano di scalare la classifica e mettersi a caccia di una posizione fuori dalla griglia playout. La distanza dalla zona tranquilla dista soltanto una lunghezza e il rush finale del Girone B di Promozione dovrà essere sfruttato dai gialloblù. Al Comunale va in scena una partita a senso unico, nonostante la fascia d'avvio del primo tempo giocato su livelli piuttosto equilibrati.

Per il Real San Martino, avversario della formazione partenopea, è una giornata da dimenticare. Nella prima parte di incontro, il team napoletano spinge alla ricerca del vantaggio mentre i biancorossi rispondono bene e reggono la pressione. Padroni di casa ispirati e cinici nel corso della frazione iniziale. Ospiti che si affacciano in ottica offensiva con le giocate del subentrato Manzo e di Solimene. Al 32' si sblocca il risultato col sussulto di Napolitano, nelle battute conclusive è Quaranta a raddoppiare.

Ripresa ancora di marca locale, il San Vitaliano approfitta del black out degli ospiti e affondano il colpo ulteriormente. Al 48' è Paradiso a calare il tris con un colpo di testa che mette in ghiaccio il punteggio e la vittoria. Nei minuti di recupero del secondo tempo, su un lancio dalle retrovie, Quaranta controlla, elude la marcatura di un difensore e firma il poker. Al Comunale termine 4-0 per la squadra di Mele, il team di Parisio dovrà chiudere positivamente l'annata ormai culminata con la retrocessione in Prima Categoria.