Promozione Campania/Girone B - Crollo del San Vitaliano: Ham regala tre punti alla Polisportiva Bisaccese

Un confronto diretto in chiave salvezza. Un appuntamento che mette davanti due squadre aggrappate alla zona playout e desiderose di uscirne. Il diciattesimo turno del Girone B di Promozione mette in risalto il match tra San Vitaliano e Polisportiva Bisaccese. Due squadre divise da due lunghezze in classifica e con l'ambizione di risalire la china.

Partenza arrembante per gli irpini che si affacciano in zona offensiva in più di una circostanza. Ci provano Sanyang e Suwaneh, Cafasso tiene a galla la compagine di casa. Sul ribaltamento di fronte ci provano Longobardi e soci, ma non riescono a superare le resistenze avversarie. Le due squadre, dunque, vanno a riposo sul punteggio di parità. Nella ripresa, Solazzo si rende protagonista di un grande intervento su Longobardi. Al 70' Di Benedetto trova la via del gol, il direttore di gara Vesce di Benevento interviene e invalida la rete. A pochi minuti dalla fine, gli ospiti mettono la freccia. Torsiello si presenta davanti a Cafasso che commette fallo. Per l'arbitro è espulsione per il portiere e calcio di punizione per la brigata di Santoli. Sul punto di battuta si presenta Ham che esegue perfettamente e infila il vantaggio.

I gialloblù provano a scuotersi nelle battute finali della sfida, la Polisportiva Bisaccese regge e vince. Sorpasso in classifica proprio ai danni del San Vitaliano di Mele che dovrà resettare il passo falso odierno e ripartire dal prossimo appuntamento: c'è la trasferta sul campo del Castelpoto nel prossimo turno.