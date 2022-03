Promozione Campania/Girone B - Amitrano e Iaquinangelo spingono il San Vitaliano al successo: battuto il Montoro al Comunale

Il successo interno con l'Abellinum, il guizzo esterno nel derby col Cimitile e la conferma odierna. Il San Vitaliano batte il Montoro al Comunale, infila la terza vittoria consecutiva in campionato e sale a quota venticinque punti in classifica. Hurrà importante per la compagine gialloblù che scala la graduatoria, aggancia il Castelpoto - che ha una partita in meno - e punta a chiudere la stagione nel migliore dei modi. Termina 2-1 il confronto casalingo dei partenopei che si affidano alle realizzazioni di Amitrano poco dopo il quarto d'ora di gioco e di Iaquinangelo al 22'. Un primo tempo scoppiettante per i padroni di casa che blindano il successo e si assicurano un bottino utile in ottica salvezza. Gli irpini rendono meno amara la sconfitta odierna col gol di Masi, valido prettamente per le statistiche. Il San Vitaliano, nel prossimo turno di campionato, affronterà il Baiano in trasferta. Il Montoro giocherà tra le mura amiche contro il Real San Martino.