Promozione Campania, Girone B - San Vitaliano-Montesarchio 0-0: l'equilibrio decide la sfida

Si conclude a reti inviolate il primo incontro del Girone B di Promozione per San Vitaliano e Montesarchio. Il confronto tra le due formazioni non rilascia un verdetto certo e al triplice fischio c'è la divisione della posta in palio. Un punto per parte, una lunghezza utile per muovere la classifica. Tuttavia, dalle prestazioni arrivano risposte a metà. E, dunque, bisognerà attendere il prossimo turno per un responso più chiaro.

Al Campo Sportivo San Vitaliano vince l'equilibrio e la noia. Qualche fiammata offensiva per entrambe e poco altro. Dominano le difese, i reparti arretrati non hanno vita difficile e riescono a blindare il bunker. Porte inviolate e clean-sheet, ma è in avanti che si consuma un vero e proprio dramma. Gli attacchi, in una condizione tutt'altro che perfetta, non riescono ad essere incisivi e sono poco lucidi negli ultimi metri.

Non si va oltre lo 0-0. Un punto agrodolce e l'appuntamento con la vittoria rimandato. Il San Vitaliano, nel prossimo turno, sarà atteso dal Solofra. Per il Montesarchio ci sarà il match interno contro il Real San Martino.