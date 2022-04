Promozione Campania/Girone B - Successo San Vitaliano a tavolino: il Manocalzati si presenta con 7 effettivi e non termina il match

Squadra in casa

Ha del clamoroso ciò che è accaduto nel match tra San Vitaliano e Manocalzati. Le due squadre, davanti per disputare la ventiseiesima e ultima giornata del Girone B di Promozione, non hanno potuto concludere la contesa. Entrambe già sicure del destino, con i gialloblù che hanno conservato la categoria mentre i biancoverdi sono retrocessi in Prima Categoria da penultimi, hanno disputato una mini-partita. Circa mezz'ora è durato il testa a testa del Comunale: gli ospiti, falcidiati dal Covid-19, si sono presentati con 7 calciatori effettivi all'impegno.

La netta superiorità numerica spinge i padroni di casa in proiezione offensiva. Partenopei che trovano subito il vantaggio con Giaquinto nelle battute iniziali della partita, tocca poi a Quaranta raddoppiare sugli sviluppi di una ripartenza. Poco prima del quarto d'ora Napolitano sfiora il tris. Il 3-0 si concretizza attorno al 25' con il sigillo ancora di Quaranta. Il Manocalzati, però, resta con sei calciatori a causa dell'infortunio di Marena. Il direttore di gara, il signor Pier Giorgio Grasso di Benevento, non può fare altro che fischiare tre volte e chiudere qui l'incontro. Per il San Vitaliano si materializza l'hurrà a tavolino.