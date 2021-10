Promozione Campania, Girone B - San Vitaliano e Carotenuto si annullano: Pastore risponde a Cossentino

Botta e risposta al Comunale, continua il buon momento per entrambe le formazioni che mettono in cantiere un altro risultato utile

Continua la striscia di risultati utili, il terzo per entrambe. Eppure la classifica recita lunghezze diverse al termine dell'impegno odierno. Sale a quota cinque punti il San Vitaliano dopo un successo e due pareggi, vola in vetta il Carotenuto - assieme all'Abellinum - a margine dei novanta minuti.

Al Comunale si disputa una gara tutto sommato avvincente. I rossoneri gestiscono e provano a ottenere il terzo hurrà in campionato, ma i gialloblù reggono e lasciano soltanto un punto agli avversari. La sfida si gioca su buoni ritmi, tuttavia nel primo tempo regna l'equilibrio e le occasioni sono sporadiche. Soltanto a ripresa inoltrata si registrano le vere opportunità concretizzate. Al 58' il colpo di testa di Cossentino, su un traversone proveniente dalla corsia mancina, si insacca alle spalle di Piccolo. Il pareggio della compagine locale non si fa attendere e si sviluppa sull'indecisione della difesa rossonera. Retropassaggio al portiere che commette fallo su D'Avino, per il direttore del match è calcio di rigore. Dal dischetto si presenza il numero dieci Pastore che spiazza Vacchiano e regala il pari.

Testa al prossimo appuntamento in agenda. Il San Vitaliano farà visita alla Polisportiva Bisaccese, il Carotenuto ospiterà il Real San Martino.