Promozione Campania/Girone B - Pugliese apre, Napolitano pareggia: è 1-1 tra San Vitaliano e Bellizzi Irpino

Uscire dalla zona playout per l'una, blindare la salvezza e affacciarsi in zona alta per l'altra. Allo Stadio Comunale si gioca il ventitreesimo turno del Girone B di Promozione. Davanti ci sono il San Vitaliano e il Bellizzi Irpino. Padroni di casa in fiducia dopo la preziosa quanto fondamentale vittoria sul campo del Baiano nella giornata precedente. Ospiti in salute per aver fermato la capolista Carotenuto con uno spettacolare 3-3. La partita che matura sul rettangolo verde partenopeo è equilibrata, i valori delle due squadre danno vita a un testa a testa stabile. Eppure, è la truppa avellinese a sbloccare il risultato col sussulto di Pugliese che vale il vantaggio nel corso del primo tempo. Al rientro dall'intervallo, i gialloblù locali vanno a caccia del pareggio e approcciano con maggiore determinazione. Ci pensa Napolitano a ristabilire la parità e consentire ai suoi di strappare un buon punto in ottica permanenza nella categoria. Meno tre partite al termine della regular season, il San Vitaliano nel prossimo turno ospiterà il Real San Martino tra le mura amiche.