Promozione Campania/Girone B - Hurrà San Vitaliano: crollo Abellinum al Comunale

Impegno casalingo per il San Vitaliano. Il diciannovesimo turno del Girone B di Promozione riserva l'anticipo del sabato contro l'Abellinum. Due squadre in lotta per obiettivi differenti si affrontano sul rettangolo verde partenopeo. I padroni di casa vanno alla ricerca di lunghezze utili per il traguardo salvezza. Gli ospiti arrivano alla sfida in esterna con l'intenzione di raccogliere la posta in palio per restare in scia delle contendenti alla vetta.

I gialloblù sono in piena griglia playout e mirano al successo interno per rilanciarsi in classifica. Discorso diametralmente opposto per i verdeblù che puntano a un punteggio favorevole per mantenere il contatto col primo posto. Il team napoletano approda al match con la volontà della rivalsa dopo la sconfitta rimediata sul manto erboso del Castelpoto. Sconfitta incassata anche dagli irpini in casa contro il Baiano.

E al Comunale si materializza l'hurrà per il San Vitaliano. Le marcature di Napolitano e Trematerra consegnano i tre punti alla formazione partenopea. Un bottino fondamentale per l'obiettivo stagionale. Si ferma ancora invece l'Abellinum che fallisce una buona occasione di avvicinarsi alla zona promozione dopo il pareggio del Solofra sul terreno da gioco del Montesarchio. Il prossimo turno vedrà i gialloblù impegnati nel derby con il Cimitile. Per il gruppo avellinese ci sarà la partita col Real San Martino in programma.