Promozione Campania/Girone B - I risultati della tredicesima giornata

Tredicesima giornata del Girone B di Promozione, si viaggia verso le battute conclusive del girone d'andata del campionato. La capolista Santa Maria la Carità si conferma schiacciasassi e batte in trasferta anche l'Isola di Procida. Rossazzurri subito avanti nel punteggio, al 13' Apuzzo anticipa tutti sugli sviluppi di un calcio d'angolo e fissa il vantaggio per gli ospiti. Passano tre giri di lancette e arriva anche il raddoppio: Talia in area controlla e appoggia per Farriciello che trafigge l'estremo difensore avversario. Al 23' gli isolani accorciano con Vanzanella, abile a farsi trovare pronto in area: tocco sotto e Inserra battuto. Nel secondo tempo, la brigata di Durazzo consolida la vittoria e il primato in classifica: al 64' Blasio fissa il tris, al 70' Farriciello controlla un cross dalla sinistra e insacca sul secondo palo.

Poker anche del Sant'Anastasia sul campo del Frattamaggiore. Biancoblù in vantaggio con un destro da fuori area di Visone all'8', ma è nella ripresa che accade di tutto. Al 48, sugli sviluppi di una palla inattiva, Pellini deposita in rete per il pari. Al 57', su una sfera conquistata a centrocampo, gli ospiti raddoppiano con il colpo di testa di Selva. Al 75' nuovo pareggio dei nerostellati: cross di Panico, Visone anticipa il proprio portiere ma serve Scognamiglio che segna da due passi. All'80' Montaperto infila in rete e fa esplodere i vesuviani, ancora il calciatore va in gol nel finale per il Sant'Anastasia. Cade la Virtus Vesuvio Ottaviano sul campo dell'Oratorio Don Guanella Scampia. Formazione di Peluso avanti nel punteggio con Ilardi al 23' in ripartenza, al 38' Ramaglia trova la rete del pari dopo la battuta di un calcio d'angolo. Nel secondo tempo è Chianese a pescare il jolly con un bolide dal limite che batte Shevchenko: 2-1 per i guanelliani.

Pareggio della Viribus sul campo del San Vito Positano: Paradisone è il marcatore dei giallorossi, mentre i rossoblù gonfiano il bersaglio con Cavallaro. Vittoria per il Cercola nel confronto casalingo col Quartograd, termina 2-1 al triplice fischio allo Stadio Piccolo. Domani altre tre partite in programma.

I risultati della tredicesima giornata

Isola di Procida-Santa Maria la Carità 1-4, Apuzzo (SMC), Farriciello (SMC), Vanzanella (P), Blasio (SMC), Farriciello (SMC)

Frattamaggiore-Sant'Anastasia 2-4, Visone (SA), Pellini (F), Selva (SA), Scognamiglio (F), Montaperto (SA), Montaperto (SA)

Oratorio Don Guanella Scampia-Virtus Vesuvio Ottaviano 2-1, Ilardi (VVO), Ramaglia (ODGS), Chianese (ODGS)

San Vito Positano-Viribus 1-1, Paradisone (SV), Cavallaro (V)

Cercola-Quartograd 2-1

Il Punto di Svolta-San Sebastiano domenica 4 dicembre alle ore 11.30, allo Stadio Caduti di Brema

Terzigno-Agerola domenica 4 dicembre alle ore 14.30, allo Stadio Comunale di Brusciano

Vis Frattaminorese-Barano domenica 4 dicembre alle ore 14.30, allo Stadio Comunale