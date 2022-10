Promozione Campania/Girone B - I risultati degli anticipi della sesta giornata

Scende in campo il Girone B di Promozione per il sesto turno. Oltre alla vittoria con fuga del Santa Maria la Carità sul campo della Virtus Vesuvio Ottaviano, si sono disputate altre quattro partite nel sabato dedicato alla competizione. Blitz importante dell'Isola di Procida che ottiene tre punti pesantissimi sul campo del Cercola e si proietta nella zona alta della classifica. Isolani che passano di misura nel segno di Veneziano, autore di una rete di spessore attorno alla mezz'ora che vale il terzo posto (con una gara in meno, ndr) in classifica. Poche emozioni allo Stadio Landieri tra l'Oratorio Don Guanella Scampia e la Vis Frattaminorese: termina 0-0 il match al triplice fischio, le due squadre si dividono la posta in palio e non vanno oltre il pareggio a reti bianche.

Tris del Frattamaggiore al Punto di Svolta. Nerostellati in vantaggio al 12' con un calcio di rigore realizzato da Pirone. Al 25' ancora Pirone si rende protagonista di una punizione spettacolare dai venticinque metri che fulmina l'estremo difensore ospite. Nel secondo tempo si materializza anche la terza rete per la formazione locale. Destro ad incrociare di Scognamiglio, dopo una manovra insistita di Bosson: sfera nel sacco e 3-0 allo Stadio Ianniello. San Sebastiano sprecone sul campo della Viribus: ospiti sul doppio vantaggio con Konate e Amendola, rossoblù di casa abili a rimontare e fissare un buon pareggio con uno straripante Borrelli che mette a segno la doppietta personale.