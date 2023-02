Promozione Campania/Girone B - Il Santa Maria la Carità travolge la Virtus Vesuvio Ottaviano. Isola di Procida ok, pari tra Barano e Sant'Anastasia

Ventunesima giornata del Girone B di Promozione, la capolista Santa Maria la Carità è incontenibile: c’è poco da fare per la Virtus Vesuvio Ottaviano. Manita per la squadra di Durazzo che viaggia sempre più verso il salto di categoria. Al 5’ Formisano mette al centro per Farriciello che non colpisce bene, la sfera carambola su Formisano che deposita nel sacco. Le Aquile sfiorano il raddoppio in più di una circostanza, ci provano il bomber e Talia. Proprio quest’ultimo fa 2-0 poco più tardi: parte dalla destra, si accentra e dal limite fa partire un missile che brucia l’estremo difensore. Il tris porta la firma di Farriciello, mentre nell’extra-time della prima frazione Formisano cala il poker. Ad avvio ripresa, ancora Talia va in gol: dominio assoluto della prima in classifica in casa. La marcatura della bandiera per gli ospiti è di Ambrosio. Botta e risposta tra Barano e Sant’Anastasia: il vantaggio è dei vesuviani ad inizio secondo tempo con Aprea, abile a sfruttare la rifinitura di Montaperto. Soltanto nel finale arriva il pareggio isolano: lancio lungo che sorprende la linea difensiva e innesca Sorbo, il 9 bianconero supera D’Inverno col pallonetto e fa 1-1. L’Isola di Procida batte il Cercola: sblocca Veneziano su assistenza di Antonio Costagliola, poi il raddoppio ad opera di Lorenzo Costagliola in contropiede. I rossoblù accorciano con Lamarra su calcio di rigore: 2-1 al triplice fischio. La Viribus cade sul rettangolo verde del San Sebastiano, decide Konaté.

I risultati

Santa Maria la Carità-Virtus Vesuvio Ottaviano 5-1, Formisano (SMC), Talia (SMC), Farriciello (SMC), Formisano (SMC), Talia (SMC), Ambrosio (VVO)

Barano-Sant’Anastasia 1-1, Aprea (SA), Sorbo (B)

Isola di Procida-Cercola 2-1, Veneziano (P), Costagliola L. (P), Lamarra (C)

San Sebastiano-Viribus 1-0, Konaté (S)

Il Punto di Svolta-Frattamaggiore domenica 12 febbraio ore 11.30

Terzigno-San Vito Positano domenica 12 febbraio ore 15.00

Agerola-Quartograd domenica 12 febbraio ore 15.00

Vis Frattaminorese-Oratorio Don Guanella Scampia domenica 12 febbraio ore 15.00