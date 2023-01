Promozione Campania/Girone B - Pari tra Santa Maria la Carità e Cercola, ok Viribus e Marino illumina l'Agerola. Barano, ko pesante

Diciottesima giornata del Girone B di Promozione, si ferma la striscia di vittorie per la capolista Santa Maria la Carità. La squadra di Durazzo non riesce a superare a pieni voti l’esame Cercola, complici le numerose assenze: fuori Formisano, Talia, e la coppia De Caro-D’Oriano. Defezioni importanti che non permettono alle Aquile di conquistare il bottino pieno. Primi dieci minuti con continue interruzioni da parte del direttore di gara, poi prima occasione ospite al 18’ con una conclusione di Tarallo. Al 38’ Falanga non riesce ad essere concreto in ripartenza, al 42’ Russo trova la respinta del portiere e al 43’ Farriciello impatta con la parte alta della traversa. Nel recupero del primo tempo, Buonocore trova il guizzo per portare i padroni di casa in vantaggio. Nel secondo tempo, il Santa Maria la Carità si mette alla ricerca del pareggio che arriva all’86’ col solito Farriciello su assistenza di Blasio. Nel finale, Vollero spreca il jolly per la vittoria. Il Frattamaggiore prova a mettere il Terzigno alle corde, Vitale al 24’ e Pellini al 62’ sfiorano la rete, ma sfuma il successo: la retroguardia rossonera si salva e tiene il risultato inchiodato. Il Sant’Anastasia illude, passando in vantaggio al 25’: lancio lungo con Orefice che attacca la profondità prima di crossare al centro per Aprea che insacca alle spalle di Rastiello. Al 97’ la Virtus Vesuvio Ottaviano agguanta il pareggio su una manovra confusa, Langella calcia e trova il guizzo per l’1-1. Il San Vito Positano piega il Barano, in piena zona playout e in una situazione non semplice: decidono Raia, Vacca e Mazzacano. All’Oratorio Don Guanella Scampia non basta Ramaglia, due gol di Marino su punizione regalano i tre punti all’Agerola. Improta e Borrelli firmano la vittoria della Viribus sulla Vis Frattaminorese.

I risultati

Cercola-Santa Maria la Carità 1-1, Buonocore (C), Farriciello (SMC)

Frattamaggiore-Terzigno 0-0

Virtus Vesuvio Ottaviano-Sant’Anastasia 1-1, Aprea (SA), Langella (VVO)

San Vito Positano-Barano 3-0, Raia (SVP), Vacca (SVP), Mazzacano (SVP)

Oratorio Don Guanella Scampia-Agerola 1-2, Ramaglia (ODGS), Marino (A), Marino (A)

Viribus-Vis Frattaminorese 2-0, Improta (V), Borrelli (V)

Il Punto di Svolta-Isola di Procida domenica 22 gennaio alle 11.00

Quartograd-San Sebastiano domenica 22 gennaio alle 15.00