Promozione Campania/Girone B - Vincono Santa Maria la Carità, Barano e Cercola. Grave episodio nel derby tra Sant'Anastasia e Viribus

Diciannovesima giornata del Girone B di Promozione, il Santa Maria la Carità vince un’altra partita e allunga ulteriormente in classifica. La squadra di Durazzo torna alla vittoria, al Comunale arriva il San Vito Positano. Buon approccio per gli ospiti, ma sono i padroni di casa a sfiorare due volte il vantaggio sul binario De Simone-Tarallo. Quest’ultimo, al 16’ e al 32’, non insacca. Nella ripresa, la formazione costiera passa in vantaggio su incomprensione della difesa, la rete è di Raia. Al 67’, sugli sviluppi di un angolo, Farriciello agguanta il pareggio. All’85’, su un calcio piazzato di Formisano, sale in cattedra De Caro che gonfia la rete. Nel recupero, Formisano, lanciato in profondità, sigla il tris. Si scuote il Barano nello scontro diretto col Quartograd, successo di misura per i bianconeri: al 14’ Sorbo controlla il passaggio di Fiorentino e supera il portiere flegreo con un diagonale preciso. Largo successo, macchiato da uno spiacevole episodio, per il Sant’Anastasia contro la Viribus: la sfida termina 5-1. Il club biancoblù, attraverso i canali ufficiali, ha denunciato quanto accaduto con lanci di petardi e partita sospesa: “La società prende le distanze dal vergognoso episodio accaduto oggi pomeriggio, esprimendo profonda solidarietà e gratitudine agli amici della Viribus Unitis che hanno dimostrato grande senso di responsabilità. Condanniamo il vile agguato che non ha nulla a che fare con il tifo, la passione ed il calcio giocato. La dirigenza sta valutando le azioni da eseguire nelle sedi opportune e l'eventuale ritiro della Prima Squadra dal campionato di Promozione Campania”. Il San Sebastiano regola la Virtus Vesuvio Ottaviano: decide il rigore di Perna al 61’. Narciso è il match winner per il Punto di Svolta contro la Vis Frattaminorese, Gisonni e Di Micco regalano il successo al Cercola in trasferta sul campo dell’Agerola. L’Isola di Procida sciupa il doppio vantaggio firmato da Costagliola e Quirino, il Frattamaggiore pareggia con Baratto e Pirone.

I risultati

Santa Maria la Carità-San Vito Positano 3-1, Raia (SVP), Farriciello (SMC), De Caro (SMC), Formisano (SMC)

Barano-Quartograd 1-0, Sorbo (B)

Sant’Anastasia-Viribus 5-1

San Sebastiano-Virtus Vesuvio Ottaviano 1-0, Perna (S)

Vis Frattaminorese-Punto di Svolta 0-1, Narciso (PdS)

Agerola-Cercola 0-2, Gisonni (C), Di Micco (C)

Isola di Procida-Frattamaggiore 2-2, Costagliola (P), Quirino (P), Baratto (F), Pirone (F)

Terzigno-Oratorio Don Guanella domenica 29 gennaio ore 15.00