Promozione Campania/Girone B - I risultati di oggi: vittorie per Punto di Svolta, Isola di Procida e Quartograd

La seconda giornata del Girone B di Promozione è andata in archivio. Accantonati gli impegni del sabato, altre tre partite si sono disputate oggi: il Punto di Svolta ha accolto il Terzigno tra le mura amiche, la Vis Frattaminorese ha ospitato l'Isola di Procida mentre il Sant'Anastasia ha fatto visita al Quartograd. Rossoneri che sono partiti forte allo Stadio Caduti di Brema di Barra, La Marca ha sbloccato nel corso del primo tempo e Nunziata ha raddoppiato dopo un quarto d'ora dall'avvio del secondo tempo. I padroni di casa, complice anche la superiorità numerica, hanno accorciato all'83' con Arenella. A uno dal novantesimo si è concretizzato il pareggio con Ascione e nel finale la rimonta è stata completa da Folliero. Una doppietta di Gadaleta ha spinto i biancorossi alla vittoria allo Stadio Vittorio Papa di Cardito: isolani che hanno messo in cassaforte il primo successo in campionato. Match combattuto ed equilibrato sul suolo flegreo, i rossoblù di Michele Parente hanno ottenuto i tre punti nel segno di Duca che, ben servito al 55' da Manco, ha scavalcato Allocca con un pallonetto che ha fatto esplodere il Simpatia.