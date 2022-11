Promozione Campania/Girone B - I risultati e i marcatori della decima giornata

Decima giornata del Girone B di Promozione, ben sei gli anticipi del sabato nel ricco programma della competizione. Risultati importanti, con la capolista che si conferma tale e prosegue nella sua marcia senza ostacoli (finora). Il Santa Maria la Carità espugna il rettangolo verde della Viribus e conquista il decimo risultato utile consecutivo. Nona vittoria in campionato per le Aquile che passano in vantaggio nelle battute conclusive del primo tempo. Cross dalla sinistra, Apuzzo si inserisce e con la testa batte Pardo. Nella parte centrale della ripresa, su un traversone basso, si avventa bomber Farriciello che raddoppia e allunga le distanze. Al 78’ Talia recupera una palla sporca al limite, si accentra e cala il tris.

Guizzo sorprendente della seconda della classe: l’Agerola sbanca il manto erboso del Barano e tiene il passo dei rossazzurri nella zona nobile della graduatoria. Padroni di casa in vantaggio con Cantelli, ma ci pensa Cestaro a trovare il pareggio con un tap-in di testa dopo la ribattuta della traversa. La rimonta si completa con una punizione dal limite ben eseguita da D’Amora che porta gli ospiti avanti nel parziale. Nella ripresa, Marino fissa il tris direttamente da penalty. I ragazzi di mister Nardo restano proiettati in zona offensiva e trovano altre due reti con la coppia Arcoraci-Cestaro. Basta un lampo al Sant’Anastasia per raccogliere l’intera posta in palio contro l’Isola di Procida. Al 5’ errore di Muro in disimpegno, Borrelli calcia sul portiere, Cozzolino raccoglie e insacca: il risultato non cambia più, festeggia la formazione di casa.

Successo di misura anche per il Frattamaggiore sul campo del San Vito Positano: è il 53’ quando, su un calcio d’angolo battuto da Pirone, Pellini di testa agguanta il gol che vale tre punti. Sorride il Cercola che supera il test Oratorio Don Guanella Scampia allo Stadio Piccolo, buona prova anche del San Sebastiano che manda ko il Terzigno nella partita disputata al Capasso.

Risultati e marcatori

Barano-Agerola = 1-5, Cantelli (B), Cestaro (A), D’Amora (A), Marino (A), Arcoraci (A), Cestaro (A)

Viribus-Santa Maria la Carità = 0-3, Apuzzo (SMC), Farriciello (SMC), Talia (SMC)

San Vito Positano-Frattamaggiore = 0-1, Pellini (F)

Sant’Anastasia-Isola di Procida = 1-0, Cozzolino (SA)

Cercola-Oratorio Don Guanella Scampia = 2-0

San Sebastiano-Terzigno = 2-1

Virtus Vesuvio Ottaviano-Vis Frattaminorese domenica 13 novembre alle ore 14.30, Stadio Comunale di Striano

Quartograd-Punto di Svolta domenica 13 novembre alle ore 15.00, Stadio Simpatia