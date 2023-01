Promozione Campania/Girone B - Il Santa Maria la Carità vince ancora, bene Cercola e Viribus in trasferta. Spicca un solo pareggio

Diciassettesima giornata del Girone B di Promozione, il Santa Maria la Carità prosegue la sua marcia verso il salto di categoria. Quindicesimo successo per la squadra di Durazzo che batte l’Oratorio Don Guanella Scampia. Padroni di casa subito pericolosi con Apuzzo e con un rigore sbagliato da Blasio, poi sono i biancoblù a sfiorare la rete con un calcio di punizione attorno alla mezz’ora di gioco. Nel finale di primo tempo, è Farriciello ad andare vicino al bersaglio. Nella ripresa, lo spartito non cambia e soltanto al 74’ si concretizza il vantaggio della capolista con la firma di Fortunato sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il raddoppio porta il sigillo di Farriciello, autore del gol all’87’: l’attaccante trova il guizzo giusto e chiude la sfida al Comunale. Il Cercola s’impone in trasferta sul campo del Barano: rossoblù avanti di due gol dopo pochi secondi di gioco con la doppietta di uno straripante Riverso. Gli ospiti provano a chiudere virtualmente la partita, ma i bianconeri restano aggrappati e tentano di riaprire la contesa. Al 53’ De Luise viene steso in area, il direttore di gara assegna la massima punizione: Conte, dal dischetto, non sbaglia. Nel recupero, Sabatino chiude la disputa con la marcatura dell’1-3. Vittoria all’inglese per l’Isola di Procida che stende la Vis Frattaminorese: match dominato e risultato che sta stretto ai biancorossi. Il vantaggio è di Lorenzo Costagliola che sfrutta una respinta e insacca da zero metri. Il 2-0 degli isolani è di Quirino direttamente da calcio piazzato. Il Frattamaggiore sbanca il rettangolo verde dell’Agerola. Vitale, su traversone dalla sinistra di Di Crosta, stappa il confronto. La frazione iniziale si chiude col rigore segnato da Ciccone, al 72’ i locali accorciano con Somma. A dieci dal termine, l’autogol di Di Gregorio vale il tris dei nerostellati. Il San Sebastiano regola il San Vito Positano, mentre Montaperto e Borrelli regalano i tre punti al Sant’Anastasia nel confronto col Quartograd. Resta inchiodato l’incontro tra Terzigno e Punto di Svolta: 0-0 al triplice fischio. La Viribus passa tra le mura amiche della Virtus Vesuvio Ottaviano: ospiti in vantaggio con un colpo di testa di Coppola su assist di Esposito, il pari è di Langella direttamente dalla bandierina. Poco dopo l’ora di gioco, Falco trova il varco giusto per l’1-2.

I risultati

Santa Maria la Carità-Oratorio Don Guanella Scampia 2-1, Fortunato (SMC), Farriciello (SMC)

Terzigno-Punto di Svolta 0-0

Agerola-Frattamaggiore 1-3, Vitale (F), Ciccone (F), Somma (A), aut. Di Gregorio (F)

Procida-Vis Frattaminorese 2-0, Costagliola (P), Quirino (P)

Barano-Cercola 1-3, Riverso (C), Riverso (C), Conte (B), Sabatino (C)

Virtus Vesuvio Ottaviano-Viribus 1-2, Coppola (V), Langella (VVO), Falco (V)

San Sebastiano-San Vito Positano 2-1, Konaté (S), Ruocco (SV)

Sant’Anastasia-Quartograd 2-1, Montaperto (SA), Borrelli (SA)