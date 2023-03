Promozione Campania/Girone B - Cercola e Frattamaggiore non si fermano, il Procida demolisce il Barano nel derby isolano

Ventisettesimo turno per il Girone B di Promozione. Il Cercola continua a tenere la seconda posizione, battuto il San Vito Positano: decidono le marcature di Buonocore e Punzo. Il Frattamaggiore insegue in terza piazza, superata la Virtus Vesuvio Ottaviano con una rete di Baratto dal dischetto nelle battute finali della sfida disputata allo Stadio Ianniello. Successo di misura per il Punto di Svolta contro il Sant’Anastasia, mentre l’Oratorio Don Guanella Scampia regola il Quartograd con la finalizzazione del classe 2005 Ingrosso. Senza storia il derby delle isole tra Isola di Procida e Barano: pratica bianconera già archiviata per i biancorossi nel primo tempo con la tripletta di Gadaleta e la doppietta di Quirino. Nella ripresa arriva anche il poker personale per Gadaleta e il risultato finale dice 6-0.

I risultati

Cercola-San Vito Positano 2-0, Buonocore (C), Punzo (C)

Frattamaggiore-Virtus Vesuvio Ottaviano 1-0, Baratto (F)

Punto di Svolta-Sant’Anastasia 1-0

Isola di Procida-Barano 6-0, Quirino (P), Gadaleta (P), Gadaleta (P), Quirino (P), Gadaleta (P), Gadaleta (P)

Oratorio Don Guanella Scampia-Quartograd 1-0, Ingrosso (ODGS)

Vis Frattaminorese-San Sebastiano domenica 26 marzo ore 16.00

Terzigno-Santa Maria la Carità domenica 26 marzo ore 16.00

Agerola-Viribus domenica 26 marzo ore 16.00