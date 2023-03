Promozione Campania/Girone B - Santa Maria la Carità inarrestabile, poker del Sant'Anastasia. Cercola e Barano ok di misura

Ventiseiesima giornata del campionato di Promozione, nel Girone B spicca l’ennesima vittoria del Santa Maria la Carità, con l’Eccellenza ormai in tasca. La squadra di mister Durazzo non si accontenta e vince il derby contro l’Agerola: successo di misura per la formazione rossazzurra. Partita decisa dal solito Farriciello che corteggia la rete nei novanta minuti: soltanto all’84’ si sblocca la sfida con il bomber che svetta su un traversone dalla sinistra e insacca. Giornata di festa al Comunale e in città: Santa Maria la Carità si gode il finale di stagione nel connubio con la tifoseria. Il Cercola domina il primo tempo e gestisce la ripresa senza subire sul campo della Viribus: Pastore-gol e le Foxes consolidano il secondo posto. Partita giocata su ritmi alti, ma priva di emozioni in termini di realizzazioni: il match tra Virtus Vesuvio Ottaviano e Punto di Svolta termina 0-0. Stesso risultato per San Sebastiano e Isola di Procida, sorride il Barano che archivia la pratica Terzigno: al 92’ Invernini capitalizza la sponda di Trani e batte De Caro. Botta e risposta tra San Vito Positano e Oratorio Don Guanella Scampia. Il Sant’Anastasia cala il poker e condanna la Vis Frattaminorese: tripletta di Montaperto e timnbro di Sgambati, la firma degli ospiti è di Maiello.

I risultati

Barano-Terzigno 1-0, Invernini (B)

San Sebastiano-Isola di Procida 0-0

San Vito Positano-Oratorio Don Guanella Scampia 1-1

Sant’Anastasia-Vis Frattaminorese 4-1, Sgambati (SA), Montaperto (SA), Maiello (VF), Montaperto (SA), Montaperto (SA)

Santa Maria la Carità-Agerola 1-0, Farriciello (SMC)

Viribus-Cercola 0-1, Pastore (C)

Virtus Vesuvio Ottaviano-Punto di Svolta 0-0

Quartograd-Frattamaggiore domenica 19 marzo ore 15.00