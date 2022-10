Promozione Campania/Girone B - Il Quartograd cade al Simpatia: l'Agerola vince con Arcoraci e Amoroso

Il sesto turno del Girone B di Promozione riserva un risultato quasi sorprendente. Allo Stadio Simpatia di Pianura, il Quartograd esce sonoramente sconfitto dalla gara contro l'Agerola. Tre punti conquistati dagli ospiti che fanno un balzo in avanti in classifica, si allontanano proprio dai flegrei e si distanziano dalla zona calda. Dopo un primo tempo bloccato e senza marcature, nella ripresa si aprono le danze. Arcoraci stappa la disputa, Amoroso con una doppietta crea un vuoto nel parziale. I padroni di casa accorciano, ma la rete serve soltanto per rendere meno amaro il passivo: Arcoraci, nel finale, fissa il poker. Il prossimo impegno del Quartograd sarà in trasferta sul campo del Terzigno, mentre l'Agerola ospiterà la Virtus Vesuvio Ottaviano.