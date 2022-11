Promozione Campania/Girone B - Pari tra Oratorio Don Guanella Scampia e Viribus. La Vis Frattaminorese supera il Quartograd

Il Girone B di Promozione entra nel vivo, questo pomeriggio si è disputata la nona giornata della competizione. La Viribus non tiene la scia del Santa Maria la Carità, ma perde ancora due punti dalla vetta della graduatoria: l'impegno in trasferta, sul sempre ostico campo dell'Oratorio Don Guanella Scampia, va in archivio col risultato di 1-1. I biancoblù, a caccia di punti per risollevarsi dalla zona bassa della graduatoria, partono anche nel migliore dei modi e chiudono il primo tempo col vantaggio firmato da Pellecchia. Nella ripresa, i vesuviani agganciano il pareggio con la rete di Mazza. Crolla in esterna il Quartograd, la Vis Frattaminorese si afferma tra le mura amiche e conquista la prima vittoria in campionato: decisive le marcature di Crispino e Liguori - entrambe nella ripresa - allo Stadio Comunale Don Carmine.